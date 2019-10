Fátima Lopes lança desafio para jantar com 25 fãs

NTV Hoje às 10:30, atualizado às 10:50 Facebook

Para comemorar o 25º aniversário de carreira, Fátima Lopes lançou um desafio cujo prémio será um jantar privado com 25 fãs. A apresentadora da TVI irá convidar 25 pessoas para um jantar que irá realizar-se no dia 22 de novembro, em Lisboa. Cada convidado será escolhido através de um passatempo e, para concorrer, será necessário enviar vídeo de até dois minutos, no qual revelam a melhor memória dos 25 anos de carreira de Fátima Lopes. “Este ano celebro 25 anos de carreira. Uma data especial merece ser festejada com rigor, junto de quem nos acompanha, acarinha e apoia. […] Para […]