Felipa Garnel viaja até Cannes para comprar programas para a TVI

Felipa Garnel viajou até Cannes, na segunda-feira, para comprar programas para a TVI no maior mercado de entretenimento, o MIPCOM. Na cidade francesa para adquirir novos formatos com o intuito de aumentar as audiências da estação televisiva, a nova diretora de programas da TVI assinalou a chegada no perfil de Instagram, com uma fotografia captada na varanda do hotel, com vista para o mar Mediterrâneo. View this post on Instagram Cannes #mipcom #cannes #tvi #tv A post shared by Felipa Garnel (@felipagarnel) on Oct 14, 2019 at 11:02am PDT O MIPCOM começou na segunda-feira e prolongar-se-á até dia 17 de […]