Fernanda Serrano celebra 46 anos: “Vou ter amor à minha volta”

A atriz e apresentadora da TVI chegou, esta sexta-feira, aos 46 anos. E garante que está “feliz da vida”. Uma das “divas” da ficção nacional faz anos nesta sexta-feira. Fernanda Serrano, protagonista de várias novelas da TVI, chega aos 46 anos feliz da vida, apesar de todas as “rasteiras” que teve de ultrapassar: venceu um cancro e, mais recentemente, teve de superar a separação do pai dos filhos, o empresário Pedro Miguel Ramos. “Hoje faço 46 anos! E será um dia de aniversário diferente. Sem telefone (partiu-se), sem festa, mas com o melhor do Mundo! Amor à minha volta”, começou […]