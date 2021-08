Fernanda Velez: "A minha banda sonora serão os hits que passarem na rádio"

Sara Oliveira Hoje às 10:04 Facebook

Os dez mandamentos do verão de Fernanda Velez, empresária e influenciadora digital.

01 Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

mudar o mindset para relaxar e aproveitar o aqui e agora ao máximo.

02 É este ano que vou ler...

qualquer um destes: "A sombra do vento", "A catedral do mar", "Marina" e "The Harry Quebert affair".

03 Se me ligarem com trabalho eu...

atendo e trabalho.

04 Jamais passaria férias com...

com alguém que não gosto.

05 Nem a pandemia me vai impedir de...

viajar. Madeira, Algarve, Grécia, St Tropez, Itália, Mallorca.

06 Se vir alguém sem máscara a chegar à praia...

reparo, mas não digo nada.

07 A minha banda sonora deste ano vai ser ...

algo que dê para dançar! Os hits de verão que estiverem a passar na rádio.

08 O que me irrita mais nas férias é...

multidões, trânsito e filas.

09 Os amores de verão são...

agridoces, mas já são coisa do passado.

10 Um verão que jamais esquecerei é...

os verões da minha infância, na casa de campo dos meus avós, rodeada de natureza, liberdade, amigos e amores de verão, muitos gelados e arroz doce.