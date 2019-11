Fernando Daniel doa totalidade do dinheiro de música após morte de fã

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 17:03 Facebook

Fernando Daniel irá doar a totalidade das receitas da música “Melodia da Saudade” após morte de uma fã, de oito anos, vítima de cancro. Além de homenagear Maggie no Instagram, esta terça-feira, o artista revelou que o dinheiro recebido pelo tema que interpretou com a menina quando dividiram o palco, em outubro, será doado a uma entidade responsável por cuidar de pessoas com cancro. “Já tinha decidido isto muito antes da notícia que recebi hoje. Mas acho que é um bom dia, infelizmente, para tornar pública a minha vontade. Irei doar na totalidade o dinheiro que a ‘Melodia da Saudade’ […]