Fernando Daniel: "Gostava de dar o salto no The Voice"

Mentor na edição juvenil do programa de talentos da RTP, músico não esconde o desejo de trabalhar com concorrentes adultos.

A dias de se estrearem as galas em direto, da mais recente edição do "The Voice Kids", na RTP1, na qual é um dos mentores, Fernando Daniel faz um balanço "incrível" da experiência com talentos juvenis. "Trabalhar com miúdos é fascinante, mas agora gostava de, um dia, o fazer com adultos. Provavelmente será este o meu último ano no "The Voice Kids", pois gostava de dar o salto", confessa.Admitindo que está a apreciar muito o programa e que só quer "sair em grande".

O músico tem o desejo de agarrar vozes mais maduras, se bem que, como sublinha, não tenha nenhum convite nesse sentido. "Gostava de poder puxar mais pelos concorrentes, pois agora estamos a falar de crianças. Portanto, quero mais tarde trabalhar com adultos", acrescenta Fernando Daniel, seis anos depois de ter saído vencedor do formato e ter visto a sua vida mudar.