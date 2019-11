Fernando Daniel homenageia fã de oito anos que morreu com cancro

NTV Hoje às 16:31, atualizado às 16:49 Facebook

Fernando Daniel homenageou, esta terça-feira, nas redes sociais a uma admiradora, de oito anos, que morreu vítima de cancro. O artista mostrou-se emocionado com a morte de Maggie e, esta terça-feira, partilhou uma mensagem dedicada à fã, com quem dividiu o palco e cantou a música “Melodia da Saudade”, há um mês. “Até sempre Maggie. Podia dizer que já perdi o dia com a notícia da tua partida, mas estaria a ser egoísta. Tu perdeste uma vida aqui… e que injusto isso é. Prometo nunca me esquecer de ti. Brilha para todos nós, sim?” escreveu na descrição do vídeo em […]