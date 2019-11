Fernando Luís: “Estive quase um ano parado”

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Conhecido pelo papel de PJ da série “Inspetor Max”, o ator está de regresso à ficção em “Terra Brava” (SIC), no papel de um ex-polícia. O pior são os meses sem trabalho. Há 15 anos consecutivos no ar, em episódios gravados, nas manhãs de fim de semana da TVI, Fernando Luís tem colado à pele a personagem do Inspetor da Polícia Judiciária Jorge Mendes, que desvenda os crimes mais imprevisíveis na série “Inspetor Max”. O que é certo é que este ator, de 58 anos, estava há dois fora dos projetos televisivos, desde que interpretou o papel de um general […]