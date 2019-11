Fernando Luís, inspetor sem o Max

Rui Pedro Pereira Hoje às 18:09 Facebook

Ator Fernando Luís regressa às novelas depois de uma paragem que o levou de volta ao teatro. A sua imagem continua colada à série "Inspetor Max", que estreou há 15 anos.

Há 15 anos consecutivos no ar, em episódios gravados, nas manhãs de fim de semana da TVI, Fernando Luís tem colado à pele a personagem do inspetor da PJ Jorge Mendes, que desvenda os crimes mais imprevisíveis na série "Inspetor Max". O que é certo é que este ator, de 58 anos, estava há dois fora dos projetos televisivos, desde que interpretou o papel de um general do exército mexicano assassinado no dia do casamento da filha em "A herdeira".

"Já não fazia novelas há algum tempo. Estive no primeiro episódio em "A herdeira" e mais recentemente na mais recente versão do "Inspetor Max"", recorda o ator em entrevista ao JN. Entretanto, seguiu-se uma paragem forçada, por falta de projetos, pelo menos em televisão. "Estive parado. Às vezes, surgem estas situações. Quando isso acontece, aproveito para descansar e procuro encontrar alguma coisa que tenha a ver comigo. Estive quase um ano afastado no pequeno ecrã, é verdade, mas surgiu-me um projeto com a companhia O Bando, que ainda estou a fazer: vou representar no Teatro Nacional, este mês, a peça "O Purgatório", encenada pelo João Brites e tento arranjar projetos".

Fazer novela é cansativo

Neste momento, podemos vê-lo no ar na novela da noite da SIC "Terra brava": "Fazer novela deixa saudades... mas é muito cansativo e gravamos muitas horas. Mas esta novela está muito bem escrita, todos nós temos segredos e vão ser desvendados ao longo dos episódios", acrescenta Fernando Luís, que passa de "um inspetor da Polícia Judiciária para um ex-inspetor". "Vamos lá ver se consigo limpar essa face da série "Inspetor Max". Agora não tenho o Max e tenho de resolver tudo sozinho, é um verdadeiro teste!", acrescenta, com um sorriso.

Na trama escrita por Inês Gomes, o ator é "Carlos Moreira", um ex-PJ que resolve adotar "Diogo "(interpretado por "João Catarré"), o protagonista da história que regressa a Vila Brava, no Alentejo, em busca de vingança, depois de ter sido raptado quando era criança.