Fernando Rocha "Não tomei químicos, tomei uma atitude"

Sofia Esteves Ontem às 22:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de ter perdido 34 quilos e mudado a aparência de forma radical, o humorista respondeu a críticas nas redes.

Fernando Rocha mudou hábitos e rotinas e assim perdeu 34 quilos. No entanto, após essa transformação radical houve quem acusasse o comediante de autorizar o uso de Photoshop nas imagens divulgadas na capa de agosto, da revista "Men"s Health" ou de este ter consumido químicos para atingir o físico atual. O humorista já se defendeu das críticas.

Foi através das redes sociais que Fernando Rocha, de 47 anos, respondeu aos críticos e garantiu que a sua transformação nada tem a ver com o consumo de produtos químicos e que as imagens em que surge com um aspeto musculado não são fruto de edição em Photoshop.

"Não tomei químicos. A única coisa que tomei foi uma atitude", frisou o humorista. Através de uma partilha no Instagram, Fernando Rocha lembrou ainda que o seu processo de mudança durou sete meses e que contou com o apoio de Pedro Medeiros, personal trainer.

"Pois é, que chatice, agora o argumento do Photoshop foi por água abaixo. A não ser que haja um "videoshop"", brincou Rocha após a publicação, no Instagram, de um vídeo em que surge a fazer exercício físico.

"Ainda faltam os que dizem que foi com bombas e medicamentos. Ainda ontem me perguntaram se eu não fico chateado com quem diz que é tudo Photoshop ou químicos, a minha resposta é: Não, eu não fico chateado, porque 90% desses comentários são de pessoas que estão gordas e se sentem frustradas, apenas dizem isso, não é para me atacar, mas sim para afagar a sua frustração e se reconfortarem", continuou o também ator.

"Para esses que dizem que eu tomei químicos, tenho uma palavra a dizer: Não tomei químicos, a única coisa que tomei foi uma atitude e qualquer um consegue. Por baixo de qualquer gordura, está lá um corpo bonito, todos temos, e não se desculpem com a genética ou que "eu não consigo"", acrescentou o comediante.

PUB

Fernando Rocha aproveitou ainda a partilha no Instagram para deixar um apelo: "Se eu (que era um badocha preguiçoso) consegui, tu também consegues. E se eu com este processo conseguir motivar nem que seja uma pessoa, já faz todo o sentido. Podem continuar a dizer o que quiserem, mas tomem uma atitude".

A transformação

Foi há sete meses que Fernando Rocha aceitou o desafio da revista "Men"s Health" para mudar o físico. O ator perdeu 24,2 quilos de massa gorda e 40 centímetros de perímetro abdominal.

Durante o processo, o humorista contou com o apoio de um personal trainer, Pedro Medeiros, e de uma nutricionista, Rita Varela Ramos.

Fernando Rocha surgiu assim com um aspeto completamente diferente e musculado.