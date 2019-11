Festa canina em casa de Ana Guiomar e Diogo Valsassina

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:57 Facebook

Ana Guiomar e Diogo Valsassina organizaram uma festa de aniversário para o seu cão Bart, que completou 11 anos. As fotos foram partilhadas pelos atores nas redes sociais. O casal de intérpretes achou por bem convidar o amigo Spike, comprar um bolo de aniversário especial para Bart soprar as velas e encher o animal de estimação de mimos e beijinhos. “As fotos possíveis, da festa de anos possível com os cães possíveis… Parabéns Bartezinho, 11 anos de pelo pela casa, baba na minha cama e uma fofura e amor infinitos”, escreveu Ana Guiomar no Instagram. View this post on Instagram […]