Figuras públicas já não posam sem máscara

JN Hoje às 10:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Estrelas da música e do cinema dão exemplo nas grandes galas internacionais, usando máscara e mantendo a distância.

O número de infetados pelo novo coronavírus continua a aumentar e as regras de segurança não permitem facilitar o comportamento social em Portugal nem no Mundo. Apesar disso, os eventos sucedem-se tentando conciliar a normalidade possível com um conjunto de cuidados suplementares. Estrelas das mais variadas áreas, como é o caso daquelas que, desde ontem, pisam o palco da 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, em Itália, chamam a si a responsabilidade de dar o exemplo: distância, temperatura, máscaras.

Na véspera de abertura do festival mais antigo do Mundo, a atriz australiana Cate Blanchett, de 51 anos, que é a presidente do júri deste ano, chegou de lancha, mas já com uma máscara preta a tapar-lhe o rosto.

"Chegamos! Com segurança em Veneza, usando as nossas máscaras", partilhou a sua maquilhadora, Mary Greenwell. Já na passadeira vermelha, a artista que já venceu dois Oscars e três Globos de Ouro usou um exemplar cirúrgico, notando que "este festival é um exemplo de resiliência, de capacidade, de vontade de reabrir de maneira segura".

Já no início desta semana, na gala dos MTV Vídeo Music Awards 2020, no Reino Unido, a compositora Lady Gaga tinha chamado a atenção pelos vários visuais que exibiu, sem prescindir de máscaras a condizer, algumas bem arrojadas. "Usem máscara, é sinal de respeito", apelou a cantora, de 34 anos, numa das muitas vezes em que subiu ao palco, pois foi mesmo a grande vencedora da noite.