Filha de Antonio Banderas e Melanie Griffith dá cartas na moda

Depois de ter lançado uma linha de fragrâncias em nome próprio, a atriz Stella Del Carmen protagoniza uma campanha de uma marca mexicana de roupa sustentável.

Aos 24 anos, Stella Del Carmen dá nas vistas como modelo, depois de se afirmar como atriz e também como escritora, e de ter arriscado no mundo das fragrâncias. A única filha de Antonio Banderas, fruto do casamento, entretanto terminado, com Melanie Griffith, veste uma nova personagem na moda como protagonista da campanha da 101%, uma nova marca mexicana de roupa sustentável.

Sem maquilhagem, pelas ruas de Los Angeles, Stella promove a naturalidade com propostas de vestuário feito por encomenda a partir de resíduos e com tecnologia antibacteriana. Um conceito que parece combinar com a forma de estar da protagonista que, em publicações no Instagram, deixa perceber o quanto aprecia a simplicidade da vida.

A produção está em destaque pouco tempo depois de Stella ter lançado a uma linha de perfumes. Lightbound foi posta à venda em fevereiro e uma das fragrâncias, The Soul, descreveu, "é uma mistura inspirada nas recordações e cheiros da Semana Santa", aludindo às raízes espanholas.

Apesar de muito cedo ter começado a representar, até por influência dos pais atores - aos três anos participou no filme "Loucos do Alabama", ao lado da mãe - e de ter a irmã Dakota Johnson como referência, Stella Del Carmen decidiu apostar em outras áreas.