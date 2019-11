Filha de Bibá Pitta anuncia sexo e nome do bebé

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:51 Facebook

Maria Pitta Paixão, filha de Bibá Pitta, desvendou o sexo do segundo filho e revelou o nome do bebé. A filha da “socialite” recorreu ao Instagram para revelar que espera outro menino, António Maria, que irá juntar-se a Duarte, de três anos. A assistente de bordo confessou ainda que a escolha do nome foi inspirada em antepassados familiares. “Meu querido filho, foi uma felicidade saber que vou continuar no mundo das motas, das calças rasgadas e das nódoas que só saem na terceira lavagem”, começou por dizer. View this post on Instagram Meu querido filho, Foi uma felicidade saber que […]