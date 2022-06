Filha de Elon Musk quer mudar de nome para se distanciar do pai

Maria Oliveira Hoje às 10:39 Facebook

A filha mais velha do multimilionário Elon Musk quer mudar de nome para este ficar de acordo com a sua identidade de género e se afastar da ligação com o pai.

A filha transgénero de Elon Musk apresentou um pedido em tribunal para mudar de nome, de acordo com a sua identidade de género. Mas não é apenas o primeiro nome que a jovem de 18 anos quer mudar. A filha mais velha do fundador da Tesla quer retirar o apelido do pai e ficar com o da mãe, Justine Wilson, que se divorciou de Musk em 2008.

A petição para a mudança de nome e para uma nova certidão de nascimento, que reflete o género com que a jovem se identifica, foi apresentada no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, em Santa Mónica, em abril. De acordo com o "TMZ", a filha quer adotar o nome Vivian Jenna Wilson e uma das razões apontadas é não querer estar associada ao pai biológico "de forma alguma".

Em maio, cerca de um mês após o pedido de filha, Musk declarou o seu apoio ao Partido Republicano, dos Estados Unidos, cujos representantes eleitos apoiam uma série de leis que limitariam os direitos das pessoas transgénero em todo o país.

Num tweet publicado em 2020, o dono da ​​​​​​SpaceX afirmou que apoia as pessoas transgénero mas que "todos estes pronomes são um pesadelo estético".