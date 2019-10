Filha de Manuel Alegre brilha no "The Voice"

Sara Oliveira Hoje às 14:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Joana Alegre, de 34 anos, é deputada municipal em Lisboa e quer dedicar-se apenas à música, "sem comprometer a estabilidade" familiar.

"Meus queridos... são três da manhã e não consigo dormir! Muuuito emocionada com todo o vosso apoio e a receber as reações mais bonitas!". Foi assim que Joana Alegre reagiu, nas redes sociais, às mensagens após arrebatar os maiores elogios dos jurados do "The Voice" na RTP1. No último domingo, a filha mais nova do escritor e político Manuel Alegre prestou-se às provas cegas, tendo virado as quatro cadeiras.

Joana interpretou "Jenny of oldstone", uma canção que faz parte da banda sonora da série "A guerra dos tronos". A música, com influências celtas, foi gravada pelos "Florence and The machine" e a concorrente não tardou a provar talento. Mariza Liz só precisou de 20 segundos para carregar no botão vermelho, assumindo-se sua "fã". "Tu é que devias estar aqui sentada como jurada", atirou depois Diogo Piçarra, acabando por ser escolhido como mentor, apesar de também António Zambujo e Aurea também disputarem a sua atenção.

Apesar de exercer mandato como deputada independente na Assembleia Municipal de Lisboa, Joana Alegre participa no programa para tentar afirmar-se na carreira artística em que também tem trabalhado. Em 2016, lançou o primeiro álbum, "Joan & The White Harts", com músicas em português e inglês, e com o poema do pai "Cavalos Brancos" cantado a abrir. "Para mim (participar no "The Voice" é uma oportunidade única de mudar a minha vida, consagrar-me e poder viver dos meus sonhos sem comprometer a estabilidade da minha família", afirmou. Há dois anos estreou-se na maternidade e parece ter as prioridades bem assentes na sua vida.

No Facebook, Joana tem imagens que mostram que a aptidão musical bem desde muito pequena. E ela própria já assumiu que o progenitor a incentivou a cantar e também a escrever, quando recitava os seus poemas para a família, sendo que ainda recorda também um dos tios, António Portugal, "que foi um dos maiores guitarristas de Coimbra". Talento herdado, é sem influências que a artista segue em frente naquela que descreve como a sua "mais recente aventura".