Filha de Paul Walker estreia-se em "Velocidade Furiosa"

A modelo Meadow Walker Thornton-Allan, de 24 anos, tem uma uma participação especial em "Velocidade Furiosa 10", que conta com a portuguesa Daniela Melchior no elenco. Na antestreia mundial, em Roma, a filha de Paul Walker manifestou-se "abençoada por poder honrar o legado" do pai.

"O primeiro 'Velocidade Furiosa' foi lançado quando tinha apenas um ano. Cresci no set a ver o meu pai, o Vin (Diesel), a Jordana (Brewster), a Michelle (Rodriguez), o Ludacris e outros nos ecrãs. Graças ao meu pai, nasci na família 'Velocidade Furiosa'. Não acredito que, agora, também estarei lá. Com aqueles que estiveram por perto e me viram crescer", partilhou Meadow Walker.

No Instagram, a filha do falecido Paul Walker publicou uma imagem em que surge dentro de avião, vestida de tripulante de bordo. "Um cheirinho da minha participação especial", descreveu.

A modelo, de 24 anos, aproveitou para agradecer, nomeadamente a Brandon Birtell, produtor do filme, a quem agradeceu a participação. "Sou tão abençoada por poder honrar o legado do meu pai e partilhar isto com ele para sempre. Amo-vos muito a todos", acrescentou.

Meadow também posou com Vin Diesel, o eterno companheiro de Paul Walker, que, na saga interpretava BrianO'Conner. "Amo-te", declarou, provando que os laços se mantêm fortes e a prova é que subiu ao altar, quando se casou em 2021, pelo braço do intérprete de Dom Toretto.

Walker morreu em novembro de 2013, aos 40 anos, vítima de um acidente de viação em Santa Clarita, na Califórnia, Estados Unidos. O filme que chega às salas de cinema portuguesas deverá prestar-lhe homenagem.

A antestreia mundial, juntou o elenco, esta sexta-feira, em Roma, Itália. A atriz portuguesa Daniela Melchior também se fez notar pela simpatia e pelo arrojo da criação YSL que vestiu.