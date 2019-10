Filha de Sara Barradas e José Raposo visita Spa

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:53 Facebook

Sara Barradas e José Raposo levaram a sua filha, Lua, a um Spa para bebés, em Lisboa. O momento enterneceu os seguidores do casal. Os dois atores foram convidados pela Baby Hugs – Relax & Spa a conhecer as instalações e a levar a sua bebé para uma sessão de tratamento. O resultado deixou bastante satisfeita a intérprete. “A Lua foi ao Spa. O espaço Baby Hugs é o primeiro Spa para bebés em Lisboa, e nós adorámos conhecê-lo”, começou por afirmar Sara Barradas no perfil da rede social Instagram. “Tem sessões de flutuação e massagens para bebés dos 0 […]