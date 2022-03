Filha de Stéphanie do Mónaco reina na moda de Paris

Sara Oliveira Hoje às 18:47 Facebook

Nascida princesa, Pauline Ducruet confirma-se como designer e nos melhores palcos, a maioria das vezes com a mãe na primeira fila.

Pouco mais de um mês depois de a prima, Charlotte Casiraghi, ter aberto a cavalo o desfile de alta-costura da Chanel, Pauline Ducruet também brilhou em Paris. Esta semana, a filha da princesa Stéphanie do Mónaco, de 27 anos, lançou a nova coleção da sua marca, Alter Designs, na semana da moda francesa, somando boas críticas.

Na primeira fila do evento, a jovem designer (e também modelo em causa própria) contou com a presença da mãe, que é fã incondicional do seu trabalho e veste as suas criações. Desta vez, o apoio de Stéphanie ainda teve mais valor, pois não são todos os que têm oportunidade de entrar para o calendário do evento. A irmã mais nova de Carolina e Alberto do Mónaco filmou a apresentação com o telemóvel e, no final, abraçou Pauline. Seguindo as tendências gerais, sem anular a essência "sem género" que caracteriza o projeto, as propostas de Pauline Ducruet pautaram-se por uma paleta de cores ácidas, com o verde e o amarelo em destaque.

Saltos e tatuagens

Foi em 2018 que a neta da falecida Grace Kelly lançou a marca que agora a leva aos melhores palcos da moda, sempre com o apoio do clã Grimaldi. Dois anos depois, inaugurou uma loja no Clube Náutico do Mónaco, seguindo-se espaços temporários em todo o mundo, incluindo Paris. A carreira de Pauline tem como base a formação no Instituto Marangoni em Paris e na famosa Parson"s School of Design em Nova Iorque.

Pauline Ducruet é também apaixonada por desportos náuticos e, em 2016, representou as cores monegascas nos Jogos Olímpicos da Juventude em Singapura, na prova de saltos. Da mãe herdou o espírito livre e isso nota-se nas coleções que assina e nas tatuagem - entre elas uma flor, uma estrela, um coração e um diamante- que, embora discretamente, deixa ver em partes distintas do corpo.