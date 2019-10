Filha de Vera Fernandes conhece irmão recém-nascido [vídeo]

NTV Hoje às 10:19, atualizado às 10:44 Facebook

A filha de Vera Fernandes, Francisca, conheceu o irmão recém-nascido, Henrique. O bebé nasceu na tarde de quarta-feira no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa. Após anunciar o nascimento do segundo filho, a animadora das manhãs da Rádio Comercial Vera Fernandes partilhou um vídeo enternecedor no perfil de Instagram, no qual mostra o momento em que Francisca, de três anos, conheceu o irmão mais novo. “A pequenina completamente histérica com o mano”, escreveu na publicação. Vera Fernandes é a animadora das manhãs da Rádio Comercial, ao lado de Pedro Ribeiro, Nuno Markl, Vasco Palmeirim e Ricardo Araújo Pereira. TEXTO: Mariana Capante