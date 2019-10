Filha Kylie Jenner recria visual e surge mascarada de “mini Kylie”

NTV Hoje às 11:50, atualizado às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Kylie Jenner recriou o visual que utilizou na passadeira vermelha da Met Gala em Stormi Webster como disfarce de Halloween. Com um ano, a filha da socialite enterneceu os fãs ao surgir mascarada de “mini Kylie” ao usar um vestido idêntico ao da Versace de penas de avestruz e uma peruca lilás, um visual que a também empresária utilizou para desfilar no evento, em maio. As fotografias do disfarce de Stormi foram partilhadas por Kylie Jenner, no próprio perfil de Instagram. “Meu bebé… Não consigo lidar com isto”, escreveu a jovem no perfil de Instagram. View this post on Instagram […]