Filha mais nova de Demi Moore recorda alcoolismo da mãe

A filha mais nova de Demi Moore, Tallulah Willis, recordou os problemas de alcoolismo e drogas da mãe. A filha em comum com Bruce Willis falou sobre as difíceis recaídas da atriz, no programa “Red Table Talk”, numa entrevista conjunta protagonizada por Demi Moore, de 56 anos, e pelas três filhas, Rumer, de 31 anos, Scout, de 28, e Tallulah, de 25. Com nove anos na época, Tallulah Willis relatou a ansiedade que sentia de que cada vez que a mãe tinha uma recaída. “Era como se o sol se pusesse e um monstro aparecesse”, afirmou. “Era muito estranho, havia […]