Filhas de Beyoncé e Pink provam talento no grande palco

Blue Ivy, de 11 anos, e Willow Sage Hart, de 12, nasceram no meio artístico e estreiam-se agora em cima do palco com as mães.

Nascem ricos e com a fama de serem herdeiros de celebridades e, muitas vezes, acabam por seguir as carreiras dos pais que os inspiram. Mesmo longe ainda de imaginar o futuro, correndo o risco de ser prematura qualquer previsão, nas últimas semanas, as filhas das cantoras Beyoncé e Pink provaram o seu talento em espetáculos das mães, levando os fãs ao rubro com as suas atuações.

A 7 de junho, Willow Sage Hart, de 12 anos, surpreendeu ao juntar-se a Pink na noite de arranque da digressão "The summer carnival", da artista norte-americana, no Reino Unido. Em Bolton, a pré-adolescente encantou com a sua versão a solo de "Cover me in sunshine", deixando a mãe visivelmente orgulhosa.

"Volta para dentro da minha barriga", atirou Pink, após ver a emancipação da sua menina. Há dois anos, as duas já tinham partilhado um vídeo no TikTok em que a cantavam juntas o mesmo tema.

"Deve ser surreal"

Rendido, Carey Hart, o marido da artista e pai de Willow, publicou imagens do momento no Instagram, emocionando também quem não esteve no espetáculo. "Deve ser um momento surreal para a mamã ter a sua filhinha ao seu lado no palco", comentou o antigo piloto de motos.

Mais nova um ano, Blue Ivy brilhou igualmente no final de maio, não a cantar, mas sim a dançar à frente dos bailarinos da "Renaissance world tour" da mãe, deixando à vista que tem a quem sair. A primogénita de Beyoncé e Jay-Z foi muito aplaudida pelo público ao bailar ao ritmo de "My power" e reagiu como uma verdadeira profissional.

Quando nasceu, a 7 de janeiro de 2012, Blue Ivy recebeu da revista "Time" o título de "bebé mais famosa do mundo". Nesse mesmo dia entrou para o Guinness, como a mais jovem de sempre a ter música na lista da "Billboard", após os seus vocais serem apresentados como parte de "Glory", do pai Jay-Z. Ou seja, veio ao mundo para brilhar, mesmo sem querer, se bem que agora pise o palco para o merecer.