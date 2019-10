Filhas de Cristiano Ronaldo conquista fãs com tanta ternura

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Alana e Eva deixaram, esta quinta-feira, os seguidores de Cristiano Ronaldo rendidos ao momento de ternura em que estão dar um abraço. Por norma, Cristiano Ronaldo passa a maior parte do tempo no centro de treinos da Juventus ou então no ginásio. Por isso, é a sua namorada, Georgina Rodríguez quem passa mais tempo com os filhos do avançado. Desta vez, a espanhola partilhou, no perfil de Instagram, um vídeo de Alana a dar um abraço à irmã Eva, sem a largar. “Bom dia com muito amor. Alana dando amor a mais à sua irmã mais velha. Com quem é […]