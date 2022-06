Filhas de Pedro Emanuel e Raul Meireles afirmam-se nas redes sociais

Lara Meireles e Daniela Silva cresceram praticamente juntas e continuam inseparáveis, agora em Londres.

Em pequenas ficaram conhecidas por aparecerem ao lado dos pais, Raul Meireles e Pedro Emanuel, quando eles ainda eram futebolistas, mas agora é de forma independente que Lara Meireles e Daniela Silva se afirmam. O tempo passou mas, tal como em crianças, nos camarotes do Estádio do Dragão, as duas continuam as melhores amigas, como também deixam perceber pelas partilhas nas redes sociais.

Daniela tem 20 anos e Lara está quase a fazer 18, mas a diferença de idades não se nota. A estudarem em Londres, as jovens partilham amizades e gostos. Juntas também descobrem alguns dos principais lugares da moda na capital britânica, entre lojas e restaurantes que frequentam. "Companheira de vida", descreve Daniela, referindo-se à cúmplice de sempre.

Por sempre terem frequentado colégios internacionais, ambas dominam o inglês quase como língua materna. Além disso, Lara já tinha vivido no Reino Unido entre 2010 e 2012, quando o pai, Raul Meireles, jogou no Liverpool e no Chelsea, antes de se mudar para a Turquia. Até seguir para a universidade em terras de Sua Majestade, Daniela foi ficando pelo Porto, não deixando todavia de viajar com a mãe, Susana Fernandes, e o irmão, Bruno Emanuel, ao encontro do pai, Pedro Emanuel, nos países por onde ele tem provado talento agora como treinador, o que lhe deu bagagem para conquistar o mundo.

No Instagram, Lara Meireles deixa perceber que herdou o arrojo, tanto do pai como da mãe, Ivone Meireles, mas a amiga não lhe fica atrás, exibindo um estilo semelhante e à imagem de estrelas internacionais da mesma geração, que não deixa os seus seguidores indiferentes.