Filho da animadora Vera Fernandes está a poucas horas de nascer

Vera Fernandes revelou, nas redes sociais, que já está internada no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, a poucas horas de ser mãe pela segunda vez. A animadora da Rádio Comercial prepara-se para ser mãe de um menino, Henrique, com nascimento previsto para as próximas horas, segundo a própria comunicadora mostrou nas fotografias partilhadas no perfil de Instagram. “Vamos lá que este hotel já não é novo. Henrique estamos todos à tua espera”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Vamos lá que este hotel já não é novo 😁🤸‍♀️✔️👨‍👩‍👧‍👦 #henriqueestamostodosatuaespera A post shared by Vera Fernandes (@veraafernandes) on Oct […]