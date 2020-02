Filho da atriz Benedita Pereira já nasceu

Sara Oliveira Hoje às 10:50 Facebook

A atriz Benedita Pereira já é mãe. Álvaro, o primeiro filho, nasceu esta quarta-feira e fruto do casamento com Francisco Eduardo Cruz.

Com os que lhe são mais próximos por perto, mas longe dos holofotes, foi assim que Benedita Pereira, de 34 anos, se estreou na maternidade, já com as as quarenta semanas de gestação cumpridas.



A atriz ainda nada partilhou nas redes sociais, mantendo a discrição de sempre, mas o JN sabe que tudo correu dentro do prevista e que a mãe e o bebé "estão muito bem". O menino, Álvaro, é fruto do casamento com o ilustrador Francisco Eduardo Cruz, que é pai ainda de outro rapaz.