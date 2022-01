Filho de 17 anos de Sinead O'Connor foi encontrado morto

Hoje às 12:29 Facebook

A cantora Sinead O'Connor revelou, este sábado, que o filho Shane, que se encontrava desaparecido desde quinta-feira, foi encontrado morto pelas autoridades, em Wicklow, a sul de Dublin, Irlanda.

Na sexta-feira, Sinead tinha recorrido às redes sociais para revelar que o filho tinha desaparecido e pedir ajuda para o encontrar. "Esta é uma mensagem para o meu filho, Shane. Shane, já não tem graça. Estás a assustar-me. Podes fazer o que está certo e apresentar-te numa esquadra. Se estiver com o Shane, por favor, chame a Gardai para a segurança dele".

Também nas redes sociais, Sinead revelou, este sábado de manhã, que o corpo de Shane tinha sido encontrado.

"O meu belo filho, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, a luz da minha vida, decidiu pôr fim à sua luta terrena hoje e está agora com Deus. Que descanse em paz e que ninguém siga o seu exemplo. O meu bebé. Eu amo-te tanto. Que estejas em paz", escreveu a autora de "Nothing Compares 2U".

No Twitter, a cantora revelou que Sean estava internado com a indicação de que poderia suicidar-se no Hospital de Tallaght, quando desapareceu.