Filho de António Salvador casa na Sé de Braga

A noiva é médica e subiu ao altar ao som da marcha nupcial tocada no carrilhão.

A elite dirigente do futebol nacional reuniu-se, esta sexta-feira, na Sé de Braga, para assistir ao casamento de Diogo Salvador - filho do presidente do clube arsenalista, António Salvador - com Joana Veiga. Entre os cerca de quinhentos convidados estavam os presidentes do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, da Liga de Clubes, Pedro Proença, da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, o dono da Sport TV, Joaquim Oliveira, o agente de jogadores Jorge Mendes e o empresário Pedro Pinho. Destaque para o facto de esta ter sido a primeira vez que Pinto da Costa e Joaquim Oliveira se encontraram, após um período de afastamento.

Os noivos oficializaram esta sexta-feira uma relação que vem desde os bancos da escola. Joana e Diogo, agora com 29 anos, conheceram-se no Colégio Teresiano de Braga quando andavam no sexto ano.

O protocolo do casamento foi cumprido com alguma dificuldade, depois do atraso de dois dos padrinhos do noivo, obrigando a médica anestesiologista, Joana Veiga, a aguardar no carro, numa das ruas laterais de acesso à Sé de Braga, sob um sol abrasador.

Valeu o ar condicionado, e passados alguns minutos, depois de chegados os padrinhos, o carro da noiva pôde finalmente aproximar-se para que subisse ao altar ao som da marcha nupcial, tocada nos carrilhões da Sé.