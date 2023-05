Filho de Cristiano Ronaldo surpreende com equipamento do Barcelona

Sara Oliveira Hoje às 17:46 Facebook

Mateo, de cinco anos, veste camisola da antiga equipa de Leonel Messi, eterno rival de Ronaldo.

Na vida de Cristiano Ronaldo, as rivalidades futebolísticas ficam nos relvados e a prova é que o filho Mateo veste, este sábado, o equipamento do Barcelona. A imagem foi revelada pela companheira do craque, Georgina Rodríguez, num vídeo que partilhou no Instagram.



O futebol é rei em casa de Ronaldo, contagiando todos, com os mais novos a surgirem vários vezes a envergar camisolas de diferentes clubes. Desta vez, surpreendeu o facto de Mateo, de quase seis anos, vestir o equipamento do Barcelona, o principal rival do Real Madrid, no campeonato espanhol, onde o pai foi estrela durante muitos anos.



A criança surge com as cores e o emblema "culé" num vídeo que a mãe, Georgina Rodríguez publicou nas redes sociais, no qual Mateo surge com as irmãs Eva Maria é Alana Martina, em cima de um sofá, a pular e a cantar a música "Peaches", interpretada por Jack Black no filme "Super Mario Bros", que todos viram no cinema na semana passada.



Georgina identificou Cristiano Ronaldo, deixando perceber que o momento a encheu de orgulho, além de os pequenos artistas de casa a terem animado com a sua energia e boa disposição. Pelo meio, Alana cai para trás, mas nem isso estragou a diversão, com os risos de Georgina bem audíveis.



Anteriormente, o craque português, que agora joga no Al-Nassr, na Arábia Saudita, já tinha revelado que o primogénito, Cristianinho, de quase 13 anos, admirava o seu "rival" Lionel Messi, quando este representava o Barcelona, sem que isso o incomodasse.