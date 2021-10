Filho de Diana Pereira e Tiago Monteiro já é um ás ao volante

Sara Oliveira Hoje às 19:37 Facebook

Noah, de apenas 11 anos, segue o exemplo do pai no automobilismo e acaba de se sagrar campeão nacional de karting.

É com inegável orgulho que a ex-modelo Diana Pereira e o piloto de automóveis Tiago Monteiro estão a viver o primeiro título de campeão nacional em karting do filho mais novo. Noah, de 11 anos, confirmou o primeiro lugar da época no circuito de Braga, sob o olhar dos pais, que foram dos primeiros a abraçá-lo.

Também com experiência em ralis, Diana fez questão de sublinhar o espírito resiliente e lutador de Noah, que trabalhou para conquistar o que queria. "Os teus 11 anos não mostram a maturidade e a responsabilidade que já carregas nos ombros", declarou a empresária, dirigindo-se ao filho. Já ao JN, acrescentou que "o miúdo tem-se esforçado imenso e tem resultados incríveis lá fora a representar Portugal, e agora ganhou o campeonato". Para ela, "a conquista deste título foi muito emocionante". Isto "porque como o Noah, o ano passado, teve a possibilidade de passar mais cedo para a categoria acima, a de juniores, estávamos a levar isto como um ano de aprendizagem".

Emancipado, Noah surpreendeu e foi campeão logo na estreia como júnior. Diana Pereira assume que, "como mãe, é difícil vê-lo a lutar pelos primeiros lugares", pois só quer que "ele chegue ao fim bem para o poder abraçar". Juntamente com o ex-marido, tenta dar ao pré-adolescente "as ferramentas" para ele atingir os sonhos, entre eles "chegar às Fórmulas".

"Espero que este seja o primeiro de muitos títulos que venha a conquistar sempre com a humildade e o fair play que o caracterizam", sublinhou também Tiago Monteiro, que continua a ser o único português que alguma vez chegou ao pódio da Fórmula 1. Tal como o pai fez com ele própria, congratulou-se por poder passar a paixão ao filho.