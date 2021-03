Filho de Diana Pereira e Tiago Monteiro no europeu de karting

Sara Oliveira Hoje às 17:39 Facebook

Aos 11 anos, Noah corre este fim de semana na Bélgica na categoria Júnior. Em maio representa Portugal no campeonato do Mundo.

Noah Monteiro segue as pisadas do pai no desporto motorizado. Aos 11 anos, o filho de Tiago Monteiro, o único piloto português a chegar ao pódio na F1, e da modelo e empresária Diana Pereira, estreia-se este fim de semana no campeonato europeu de karting IAME Euroseries, em Mariembourg, na Bélgica.

Nesta prova, Noah será acompanhado pelo pai, que ainda aguarda pelo recomeço das próprias corridas. Desta vez, Diana teve que ficar em Portugal, mas são muitas as vezes em que o ex-casal se junta para apoiar o mais novo campeão da família, e a mãe sente que o filho "fica mais tranquilo".

À distância, desta vez, Diana Pereira acompanhará a prova através da internet ou por videochamada, assumindo que sofre mais quando marca presença nas provas. "Lá vejo tudo, todas as curvas, sinto o que o Noah está a sentir, a adrenalina no momento. Por isso, estar longe acaba por ser mais fácil, até porque, por exemplo, nas qualificações, só consigo ver os tempos."

Por ter sido campeão nacional na época passada, Noah subiu um escalão e compete, este fim de semana, com pilotos mais velhos. A emancipação desportiva também o pôs "num carro mais rápido", o que chega a preocupar a mãe: "Há situações em que andam a 120 km/h". Mas o petiz tem-se mostrado à altura dos desafios e, a partir de maio, será o representante português no Troféu FIA Academy FIA, a nível mundial, voltando a ser dos mais novos em competição.

Diana e Tiago são igualmentepais de Mel, de 13 anos, que também experimentou o karting, mas é mais virada para as artes e espetáculo e, agora, só liga o motor "por brincadeira".