Filho mais velho de Cristiano Ronaldo chega à fase da adolescência

Sara Oliveira Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Há 13 anos o futebolista estreou-se na paternidade, com o nascimento de Cristiano Ronaldo Júnior, fruto de uma barriga de aluguer. O pai tem jogo da Seleção e vai faltar à festa.

Cristiano Ronaldo Júnior é como, na atualidade, o filho mais velho do futebolista Cristiano Ronaldo começa a ser chamado, mesmo que, para os mais próximos, continue a ser Cristianinho. Este sábado faz 13 anos, o que significa o início da adolescência.

A festa deverá ser em Madrid, onde o petiz passou os últimos dias com Georgina Rodríguez, que o trata como filho - apesar de não ser sua mãe biológica e de não fazer parte da vida de CR7 quando o menino nasceu -, e com os irmãos, Mateo, Eva Maria, Alana Martina e Bella Esmeralda. A avó paterna, Dolores Aveiro, também estará por perto.

PUB

A data, mais uma vez, coincide com um jogo da Seleção Nacional (no Estádio da Luz, contra a Bósnia e Herzegovina), o que significa a ausência de Ronaldo na festa. O ano passado foi uma exceção e o craque cantou os "parabéns a você" ao primogénito, durante as férias em Maiorca.

Segundo fonte próxima da família, "o Cristianinho já está habituado a festejar sem o pai e não fica triste, pois sabe que é o trabalho dele". Além disso, "tem atenções o resto do ano, e também vai ter a avó por perto", disse um amigo.

Segredo de uma vida

Foi a 4 de julho de 2010 que CR7 surpreendeu o mundo ao revelar que se tinha estreado na paternidade. "É com grande emoção que anuncio que sou pai de um menino. De acordo com a mãe, que quer conservar o anonimato, o meu filho ficará sob a minha custódia exclusiva", revelou na altura.

O herdeiro veio ao mundo em San Diego, fruto de uma barriga de aluguer, e foi a avó Dolores que o trouxe dos Estados Unidos para Portugal, poucas semanas depois. Também foi a matriarca Aveiro que o criou nos primeiros anos.

"Acabei por ser mãe e avó ao mesmo tempo", confessou então, após descrever o neto como "um menino especial". Anónima continua a ser a identidade da mãe biológica. Mas, no documentário "Ronaldo", o futebolista promete que, um dia, contará ao filho o motivo pelo qual guarda segredo.

Cristiano Ronaldo Júnior já viveu em Espanha, Itália, Reino Unido e, agora, é na Arábia Saudita que cresce. Em Riade joga futebol nos escalões de formação do Al-Nassr, atual clube de Ronaldo sénior , onde é muito solicitado para selfies com os fãs. Há muito que lhe reconhecem talento e já o comparam ao progenitor. Ambos têm o desejo de um dia jogarem juntos.