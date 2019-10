Filho mais velho de Diogo Amaral já passeia Oliver [vídeo]

NTV Hoje às 11:35, atualizado às 11:52 Facebook

Diogo Amaral mostrou-se completamente rendido, esta quarta-feira, perante um momento ternurento entre os dois filhos, Mateus e Oliver. O ator, que integra o elenco da nova novela da SIC "Terra Brava", partilhou com os seus seguidores, no perfil de Instagram, um vídeo captado enquanto o pequeno Mateus empurrava o carinho de Oliver. "O resto é paisagem", escreveu o intérprete do terceiro canal na legenda. O seu filho mais novo, Oliver, é fruto da ex-relação amorosa entre Diogo Amaral e a também atriz Jessica Athayde. Por sua vez, Mateus nasceu do antigo namoro com Vera Kolodzig.