Filho mais velho de Victoria e David Beckham casa no sábado

Aos 23 anos, Brooklyn Beckham está pronto para se tornar marido de Nicola Peltz, de 27. Casal assinou acordo pré-nupcial, antes da milionária festa em Palm Beach.

Após cerca de três anos de namoro e quase dois de noivado, Brooklyn Beckham e Nicole Peltz casam-se este sábado, protagonizando aquele que é já conotado como um dos grandes eventos do ano. Não só pela fama dos pais do noivo, o ex-futebolista David Beckham, e a mãe, a antiga Spice Girls e agora designer de moda Victoria Beckham, como também pela avultada fortuna do pai da noiva, empresário e investidor norte-americano Nelson Peltz.

A festa terá custado cerca de 3,5 milhões de euros. O casamento seguirá as tradições judaicas - por influência do bisavô de Brooklyn e do pai de Nicole - e realizar-se-á na propriedade Montsorrel, uma das maiores e mais caras de Palm Beach, na Florida, pertencente ao clã Peltz. O filho mais velho dos Beckham já antecipou que vai usar um quipá, que é um barrete tradicional usado por homens judeus durante a cerimónia. Especula-se que a noiva tem dois vestidos Valentino reservados, apesar de ser fã do trabalho da futura sogra.

A maioria dos pormenores tem vindo a público à revelia dos protagonistas. O jornal britânico "The Sun" aponta Romeo, de 19 anos, e Cruz, de 17, como padrinhos do irmão, assim como um dos irmãos de Nicola, Brad Peltz. Harper Beckham, de 10 anos, junta-se às damas de honor da noiva.

Em 1999, o casamento de David e Victoria Beckham fez as delícias dos fãs na Imprensa, mas o do primogénito soma ainda mais interesse, até pelo estatuto alcançado pela família (cuja fortuna está avaliada em 452 milhões de euros), que se tornou mesmo próxima da monarquia britânica, a par de muitas celebridades. Entre os convidados, estão confirmadas as presenças do chef Gordon Ramsay, da atriz Eva Longoria e do ex-jogador de futebol Phil Neville, a top model Gigi Hadid e a ex-Spice Melanie Brown. Especula-se que Meghan Markle e o príncipe Harry, assim como Tom Brady e Gisele Bündchen também possam aparecer. Em digressão, Elton John deverá faltar ao "sim" do afilhado", enquanto o rapper Snoop Dogg oferecerá um set a Brooklyn e Nicola, com a garantia de que "a pista vai pegar fogo".

Em contagem decrescente para a "boda milionária" - como descreve a Imprensa internacional -, o jovem casal assinou um acordo pré-nupcial elaborado por advogados, com vista a proteger as respetivas fortunas familiares.

Brooklyn Beckham, de 23 anos, trabalha como fotógrafo, além de ter um canal de culinária no YouTube. Também participou em algumas campanhas na moda, meio em que a futura mulher faz carreira. Nicola Peltz, de 27 anos, herdou o jeito da mãe, a ex-modelo Claudia Heffner, afirmando-se também como atriz.