Filhos de Cristiano Ronaldo enternecem fãs com dança [vídeo]

Os filhos mais novos de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez revelaram um novo talento: a dança. A namorada do internacional português e ex-bailarina partilhou um vídeo, no Instagram, em que Alana Martina, de um ano, e de Mateo, de dois, surgem a demonstrar qual dos dois tem mais talento para a dança, enquanto ouviam a música “El arte de vivir”, de Maka. Além de Mateo e Alana, a filha em comum do casal, Cristiano Ronaldo é pai Cristianinho e Eva. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Cristiano Ronaldo e a declaração de amor a Georgina Rodríguez