Filhos de famosos confirmam dotes artísticos na TV

Crianças e jovens destacam-se como concorrentes de programas de talentos na SIC, RTP e TVI, depois de se habituarem ao mediatismo dos pais, com prós e contras à mistura.

A SIC, RTP e TVI exibem neste momento programas de talentos com concorrentes cujos pais são figuras conhecidas do público. Tentam a sorte como anónimos, mas o legado revela os prós e os contras da fama, como já sentiu Eva, filha da cantora Wanda Stuart, que tem demonstrado talento em "Ídolos", na SIC.

A jovem, de 16 anos, começou por não se apresentar com o famoso apelido. A prestação no casting conquistou os jurados e a maioria do público, mas nas redes sociais houve quem pusesse em causa o seu mérito. Wanda saiu em sua defesa, como mãe e por detestar "injustiças e maldade gratuita sem qualquer fundamento". "Ela não tem o direito de estar no concurso só porque a mãe é uma cantora "famosa"? Ela não é mais do que os restantes, mas também não é menos do que os outros! E como já escrevi atrás, tem todo o direito de lutar pelos seus sonhos, como outra pessoa qualquer...", desafabou.

Afonso Albuquerque, de 11 anos, passou à fase seguinte de "The voice kids", na RTP1. O pai é o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o pequeno cantor tem escapado às críticas.

No mesmo programa está Mel, de 14 anos, a primogénita da ex-modelo Diana Pereira e do piloto Tiago Monteiro, que virou as quatro cadeiras dos jurados ao interpretar o "Cups (Pitch perfect"s when I"m gone)" ao som da batida de um copo e sentada no palco. Algo inédito no formato em Portugal e elogiado pelo público, mas que alguns internautas tentaram desvalorizar recuando até 2014 e a uma atuação semelhante na edição alemã do formato. Sem eco, até porque Diana Pereira garante que não ligam a redes sociais. Quando Mel avançou para a experiência televisiva, a empresária conta que tanto ela ela como Tiago só queriam que "não houvesse qualquer influência" da parte deles e que "também não prejudicasse". Por isso, "é maravilhoso [os jurados] não verem quem está a cantar e a imagem não ter qualquer influência nas provas cegas".

A semana passada, a TVI estreou mais uma edição de "Uma canção para ti", onde Catarina Martins, de dez anos, se fez notar com "No teu poema" de Carlos do Carmo, antes de o apresentador Manuel Luís Goucha a identificar como filha da cantora Rosa Martins, que costuma participar em "Somos Portugal". Catarina estreou-se aos cinco anos como fadista, por inspiração do avô, e é com os próprios dotes que tem ganho certames.