Filhos dos atores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vítimas de racismo em Portugal

Uma mulher foi detida, este sábado, na Costa da Caparica, por alegadamente ter proferido insultos racistas contra Títi, de nove anos, e Bless, de cinco, os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que estão de férias em Portugal. Suspeita foi libertada, mas atores brasileiros vão apresentar queixa formal.

O que seria um momento de descontração em família, à beira-mar, na esplanada do restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, acabou em gritaria e intervenção policial, com a atriz brasileira Giovanna Ewbank a acusar uma mulher de racismo "nojento", por comentários preconceituosos dirigidos aos filhos e um "uma família de turistas angolanos".

"Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias", lê-se num comunicado.

Os representantes relatam que "uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros absurdos proferidos às crianças, tais quais 'pretos imundos'".

Os registos, que foram parar às redes sociais, mostram a artista brasileira aos berros com a outra mulher, a quem ameaçou dar "um soco e uma porrada na cara", ao mesmo tempo que a descrevia como "racista nojenta". Bruno Gagliasso está ao lado da mulher, mas sem intervenção direta, sabendo-se que foi ele que chamou as autoridades.

A suspeita foi entretanto libertada, mas os representantes de Giovanna e Gagliasso adiantaram que apresentação queixa formal "na delegacia portuguesa". No Brasil, o caso está a ser amplamente divulgado e, em declarações à Globo, a atriz apenas disse que vão "passar por cima dos racistas".