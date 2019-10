Filipa Nascimento: “Estou muito feliz com o Duarte Gomes”

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 22:04 Facebook

A Catarina de “Terra Brava” assume, pela primeira vez, o namoro com o médico de “Golpe de Sorte”, depois de já terem partilhado fotos juntas no Instagram. Custou, mas foi. Após vários meses de namoro com o ator Duarte Gomes, que pode ser visto na série da SIC “Golpe de Sorte”, Filipa Nascimento confirma, finalmente, a relação, depois de o Instagram e as fotos juntos na piscina já indicarem o namoro. “Sim, namoramos, já publicamos fotos sem problema. Ele é meu namorado e estamos à vontade. É bom estar feliz e poder partilhar isso com as pessoas”, começa por referir […]