Filipe Vargas: "O que me irrita mais nas férias são as melgas com braços e pernas"

Sara Oliveira Hoje às 08:29 Facebook

Twitter

Partilhar

"Os dez mandamentos do verão" para o ator Filipe Vargas.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

dar um mergulho, abrir uma garrafa de vinho branco e dormir uma sesta na praia, não necessariamente por esta ordem.

2. É este ano que vou ler...

"Héritage" de Miguel Bonnefoy e "Casa de campo" de José Donoso.

3. Se me ligarem do trabalho eu...

atendo para saber do que se trata que isto não está para brincadeiras.

PUB

4. Jamais passaria férias com...

alguém que não estivesse tão feliz como eu por estar de férias.

5. Nem a pandemia me vai impedir de...

juntar os amigos de sempre à volta de uma mesa cheia de ostras e vinho branco.

Filipe Vargas na apresentação da novela "Quer o destino", da TVI, no ano passado Foto: Álvaro Isidoro / Global Imagens

6. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia...

felizmente nas praias onde vou já se pratica o distanciamento social muito antes de haver covid. Por isso o mais certo é essa pessoa estar tão longe que nem iria notar.

7. A minha banda sonora deste ano vai ser ...

o mar, os episódios que me falta ouvir do podcast "A slight change of plans" da dra. Maya Sahnkar, ouvir (outra vez) tudo do Henri Salvador no regresso da praia e à noite o álbum "Crooked Machine" com remixes do disco "Machine" da Róisín Murphy.

8. O que me irrita mais nas férias é...

são as melgas, tanto as que têm asas como as que têm braços e pernas.

9. Os amores de verão são...

iguais aos de inverno mas com menos roupa.

10. Um verão que jamais esquecerei é...

Um verão que jamais esquecerei é este que vou ter.