Filmagens de novo filme de Angelina Jolie interrompidas por ameaça de bomba

O local onde estava a ser filmado o novo projeto protagonizado por Angelina Jolie teve de ser evacuado por ameaça de bomba. A atriz foi rapidamente retirada. A mediática intérprete está há mais de dez dias em Espanha a gravar o filme de The Eternals, que tem estreia agendada para 2020. Contudo, nos últimos dias apanhou um grande susto. De acordo com o jornal britânico “The Sun”, a atriz estava a gravar uma cena em Fuerteventura, junto às dunas, quando alguém da equipa deparou-se com uma bomba antiga da Segunda Guerra Mundial. A mesma publicação avançou que Angelina Jolie, os […]