A antestreia do filme “Joker” juntou ontem vários famosos do Centro Comercial Colombo, em Lisboa. Protagonizado por Joaquim Phoenix, o filme tem sido muito elogiado pela crítica. Nomes como Paula Lobo Antunes, Manuel Marques, Isabel Silva ou Olívia Ortiz não quiseram perder a antestreia no Centro Comercial Colombo.