Filomena Cautela apresenta "Quem quer ser milionário"

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A celebrar 20 anos de emissões por todo o Mundo, o formato de cultura geral vai passar a dar ao sábado, em "prime-time", na estação pública.

É "um programa que todos querem experimentar" e Filomena Cautela não foge à regra. A comunicadora da RTP será a próxima apresentadora do formato "Quem quer ser milionário", sucedendo, na condução do programa, a nomes como Diogo Infante, Jorge Gabriel, José Carlos Malato, Maria Elisa ou Manuela Moura Guedes. O programa de cultura geral ainda não tem data de estreia, mas já se sabe que vai ser semanal, "ao sábado" e "em prime-time", avança o diretor de Programas da RTP1, José Fragoso.

Produzido pela Warner, "Quem quer ser milionário - Alta pressão" vai entregar um prémio máximo de 50 mil euros a um de seis concorrentes, que vai responder a 15 perguntas. "É o meu programa fetiche. Todos os apresentadores querem experimentar isto. Assumo que estou nervosa, porque este convite traz responsabilidade", diz Filomena Cautela ao JN, enquanto garante que não vai assumir uma personalidade "mordaz", como as suas antecessoras. "Não vou ter nenhuma "persona". Quero trazer leveza e humor a um formato que é, naturalmente, muito sério".

Depois de "I love Portugal", "O jogo de todos os jogos", do "Festival da Canção" ou do "5 para a meia-noite", que apresenta às quintas-feiras, a comunicadora diz que todos os projetos a desafiam. E se "O jogo de todos os jogos" era o seu "recreio", o "Quem quer ser milionário" é a sua "nave espacial", remata Filomena Cautela, numa referência à espetacularidade do estúdio de Frielas.