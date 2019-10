Filomena Cautela estreia programa e sonha com o “5 Para a Meia-Noite”

NTV Hoje às 11:15, atualizado às 11:23 Facebook

A apresentadora da RTP1 começa amanhã o seu novo desafio na estação: apresentar o “Jogo de Todos os Jogos”. Mas o “5 Para a Meia-Noite” não lhe sai da cabeça. É já este sábado, a partir das 22.00h, que Filomena Cautela regressa aos ecrãs da RTP1 com mais um concurso familiar. Depois de apresentar o “I Love Portugal”, ao lado de Vasco Palmeirim, “Mena”, como é tratada no meio televisivo, conduz o “Jogo de Todos os Jogos”, uma espécie de “Jogos Sem Fronteiras”, mas realizado dentro de um enorme estúdio, na Valentim de Carvalho, em Oeiras. View this post on […]