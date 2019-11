Filomena Cautela mostra uma das “partes íntimas”

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:50 Facebook

A apresentadora da RTP não perde o sentido de humor habitual e, desta vez, exibe, em “exclusivo”, uma parte íntima. Consegue descobrir qual é? Habitualmente recatada no que diz respeito ao corpo nas redes sociais, Filomena Cautela saiu um pouco da sua zona de conforto para, nas suas palavras, e em “exclusivo”, mostrar uma parte íntima: os pés! “Pela primeira vez mostro uma das minhas partes íntimas. Voilá, o meu pé num rigoroso exclusivo”, começou por escrever a condutora de “O Jogo de Todos os Jogos” no perfil de Instagram. View this post on Instagram Pela primeira vez mostro uma […]