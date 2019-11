Final de “Golpe de Sorte”: atores emocionados e uma audiência esmagadora

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:48 Facebook

Maria João Abreu, Jorge Corrula e Dânia Neto, os três protagonistas de “Golpe de Sorte” mostraram-se comovidos com o final da série que a SIC exibiu este domingo. A audiência chegou a um milhão e 400 mil telespetadores. Com uma lágrima ao canto do olho. É assim que ficaram Maria João Abreu – a Céu -, Jorge Corrula – o Caio -, e Dânia Neto, a Sílvia da série da SIC “Golpe de Sorte” que terminou neste domingo. A história da vendedora de fruta que se tornou euromilionária e que, no final, vai buscar o filho à prisão, emocionou os […]