FKA Twigs troca o palco pela passarela na Semana de Moda de Paris

A cantora e compositora britânica FKA Twigs já acostumou a surpreender em palco e com os temas que interpreta ou escreve, mas desta vez foi na passarela da Semana de Moda de Paris que esteve no centro das atenções. Desfilou para a Miu Miu, a par e passo com modelos profissionais.

Vestida com um dos coordenados mais discretos da coleção, composto por uma microssaia com grandes bolsos - que a marca descreve como "expressão de utilidade" - e uma camisola em malha estilo colegial, FKA Twigs assumiu o papel na perfeição e, durante alguns minutos, foi modelo na passagem da Miu Miu.

Na passarela da Semana de Paris, a cantora e compositora britânica passou segura para a grife italiana lançada por Miuccia Prada, ao ritmo da música, até pela experiência também como bailarina. Isto quando se sabe que entra no remake do filme "O Corvo", com Rupert Sanders, de "Branca de Neve e o Caçador", na direção.

O "Hollywood Reporter" adianta que FKA Twigs interpreta a namorada/noiva do protagonista, personagem que não teve muito destaque no longa-metragem de 1994, mas será agora a coprotagonista. As filmagens já terminaram, mas a data de estreia ainda é desconhecida.