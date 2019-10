Flávio Furtado encontra no baú foto de Manuel Luís Goucha com bigode

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:41 Facebook

Flávio Furtado encontrou no baú das memórias uma fotografia muito antiga de Manuel Luís Goucha. No registo, o apresentador da TVI aparece de bigode. O comentador da rubrica “Crónica Social” do matutino “Você na TV!” viajou no passado com um registo fotográfico que tinha lá em casa de Manuel Luís Goucha a jantar a Rosy Eduardo. “Olhem só o que eu descobri! Duas pessoas de quem gosto muito numa foto só. O Manuel Luís Goucha e a Rosy Eduardo há muito, muito tempo…” escreveu Flávio Furtado no perfil de Instagram. View this post on Instagram Olhem só o que eu […]