Flea, o baixista dos “Red Hot Chili Peppers”, revela as primeiras fotos do casamento

Flea deu o nó com a estilista Melody Ehsani, no passado fim de semana, e já surgiram as primeiras fotografias da cerimónia. O baixista dos Red Hot Chili Peppers, de 57 anos, casou-se pela segunda vez e, no perfil da rede social Instagram, eternizou a ocasião com um dos primeiro registos fotográficos do matrimónio. “A minha vida mudou para sempre, sinto-me eternamente e humildemente grato. Esta é a pessoa que vê tudo de mim e sabe quem sou”, escreveu. View this post on Instagram My life has changed forever and I am eternally humble and grateful. The person who sees […]