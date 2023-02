Florbela Queiroz pede um médico de família no seu 80.° aniversário

Sara Oliveira Hoje às 19:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Florbela Queirós celebra esta sexta-feira mais um ano de vida e, de novo, a trabalhar. "A cabeça está muito bem", diz, reforçando o desejo de poder morrer em palco. A atriz confessou-se ao JN.

São oito décadas de vida, mas é com normalidade que a atriz Florbela Queiroz soma esta sexta-feira mais um aniversário. "É mais uma etapa, mais um ano, a minha cabeça está muito bem - o resto nem tanto - e isso é que é o mais importante", disse ao JN, pronta para celebrar "a trabalhar".

"Quanto estou no palco sou muito feliz, fora dele não tenho vida, porque perdi a parte mais importante com a morte do meu filho há dez meses", reconheceu a veterana atriz, sempre com a memória do único herdeiro muito presente. Manuel João morreu aos 44 anos, a 9 de maio do ano passado, vítima de ataque cardíaco e Florbela não esconde o vazio que marca agora os seus dias.

PUB

Durante a manhã, a artista, que começou a trabalhar em 1958 e se celebrizou no teatro de revista desde a década de 1970, estará no programa da SIC "Casa feliz".

"Vou fazer uma rábula e vou fazer de maquinista. Depois, à noite, no Bombarral, vou festejar os meus anos, com a revista "Olha que duas" [que protagoniza com Natalina José]. Sábado também trabalho, em Alverca", disse a atriz, realizada com "um final de semana maravilhoso, cheio de atividade".

Com 65 anos de carreira, já viu o percurso distinguido com a comenda da Ordem de Mérito, atribuída pelo presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

Através do Facebook, Florbela Queiroz lançou uma campanha de angariação de donativos a favor da Apoiarte - Casa dos Artista: "Por enquanto está fraquinho, mas eu também não tenho coragem de pedir. Sempre fui assim, tenho uma certa vergonha, pois não sei se as pessoas podem ajudar ou não. De qualquer forma, pedi a alguns amigos e tenho um sobrinho que já mandou um donativo. Espero, pelo menos, atingir os 200 euros".

A nível pessoal, a melhor prenda seria ver-lhe atribuído "um médico de família". "Era bom. Não tenho e, quando preciso, vou para o Hospital de Cascais", acusa.

Morrer em palco é o cenário que sempre imaginou, mas "sem dar trabalho a ninguém". "Aliás, eu tenho o testamento vital - não quero ser reanimada - e tudo está resolvido. Toda a gente sabe que quero ser cremada, que não quero funeral, nem flores, não quero maçar ninguém. Quero que me deixem ir tranquila e todos os meus colegas sabem disso", confessou. Dessa forma, pretende "trabalhar até poder e enquanto as pernas deixarem", lembrando que na família "morreram todos muito tarde". "O meu filho foi uma exceção, porque a minha gente vai toda até aos 100 anos", concluiu, horas antes de voltar à cena, com mais um ano de vida a registar